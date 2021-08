Confira lista de ganhadores do Nota Premiada em Manaus

Manaus/AM - Os nomes dos sorteados e das instituições sociais premiadas no sorteio 2021-08 da campanha Nota Premiada já estão disponíveis no site http://notapremiada.manaus.am.gov.br. No total, foram 27 ganhadores que pediram seu CPF na Nota Fiscal de Serviço, além de 16 entidades indicadas, o que totalizou R$ 112 mil em premiações em dinheiro.

O prêmio principal dessa extração, R$ 20 mil, ficou com Ana Carla Nascimento Freitas, moradora do bairro Coroado, na Zona Leste. Ela indicou a Casa do Idoso Sociedade São Vicente de Paulo para ganhar a premiação social de R$ 8 mil.

Kelly Cristina das Neves Morais, moradora do bairro Petrópolis, na Zona Sul, e Camila de Matos Dias, residente no Parque 10, na Zona Centro-Sul, ganharam R$ 10 mil cada. As premiadas indicaram o Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) e o Lara das Marias, respectivamente. Ambas as instituições receberão R$ 4 mil.

Quatro participantes foram contemplados com o prêmio individual de R$ 5 mil: Anselmo Ferreira de Melo Junior, Maria Izabel de Brito Lopes, Eliseanne Lima da Silva e Darlan Picanço. Mais 20 pessoas foram contempladas com R$ 1 mil cada. A lista completa de ganhadores e instituições indicadas está disponível do site da campanha.

Os sorteios mensais da campanha continuam e qualquer cidadão pode concorrer aos prêmios. O cadastro pode ser realizado diretamente no endereço eletrônico da campanha http://notapremiada.manaus.am.gov.br. Para acumular os cupons que concorrem aos sorteios, basta solicitar sua Nota Fiscal registrada com CPF sempre que solicitar algum serviço.