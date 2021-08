Carro é destruído pelo fogo e assusta motoristas em rua de Manaus

No último sábado (31), um outro veículo também ficou destruído ao ser consumido pelo fogo no estacionamento de um supermercado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste.

De acordo com a corporação, o veículo, modelo Fiat Uno, ficou completamente destruído, mas o motorista não se feriu. O fogo começou pelo capô do veículo e as causas devem ser investigadas.

