Confira horário de funcionamento do Centro de Testagem para Covid em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reforça que o horário de funcionamento do Centro de Testagem para Covid-19, localizado no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, é de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. O Centro de Testagem está oferecendo testes rápidos de antígeno para pacientes com sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo, coriza e mal-estar. A unidade também oferece atendimento médico e dispensação de medicamentos aos usuários com resultado positivo para Covid-19 e aos que tenham confirmados os sintomas de influenza. Devem procurar o serviço apenas as pessoas que estejam do 1º ao 7º dia de sintomas. Considerando a alta demanda no local e a segurança à saúde dos não infectados, a Semsa também orienta que os usuários não levem acompanhantes. Além do Centro Municipal de Testagem, o exame para diagnóstico de Covid-19 é ofertado em 51 unidades de saúde da rede municipal, cujos endereços e horários de funcionamento podem ser consultados em bit.ly/ubscovidmanaus. Do total de unidades, 50 atendem o público geral e a Maternidade Moura Tapajóz realiza o teste apenas em usuárias que estejam internadas ou em atendimento na unidade.

