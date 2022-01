Brinquedo trava 'no ar' no Mirage Park e visitantes acabam resgatados por Bombeiros pic.twitter.com/y9tecohpGO

Manaus/AM – Um grupo de pessoas ficou presa no brinquedo conhecido como “barca”, na noite deste domingo (16), no Mirage Park, localizado na avenida Mário Ypiranga.

