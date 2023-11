Confira bairros onde haverá campanha de vacinação antirrábica nesta semana em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que as equipes da campanha de vacinação antirrábica animal estão realizando visitas de revisão, após alcançar todas as localidades previstas na etapa urbana da ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand. Até o próximo sábado (2), serão revisadas áreas de 22 bairros nas zonas Sul, Leste e Oeste da capital.



Na Zona Sul, as equipes de vacinação vão fazer novas visitas em ruas dos bairros Cachoeirinha, Crespo, Japiim e Raiz. O itinerário inclui ainda a comunidade São Sebastião, no São Francisco, e os conjuntos Jardim Petrópolis, no bairro homônimo; Tocantins, na Chapada; e Tropical, no Parque Dez.



O roteiro da Zona Leste inclui vias das comunidades Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho; e Santa Inês, no Jorge Teixeira. No Coroado, as equipes vão percorrer a área da avenida Rodrigo Otávio até o conjunto Acariquara. A visitação chega ainda ao Grande Vitória, Zumbi dos Palmares, São José e Armando Mendes, onde serão visitadas ruas da área geral do bairro e da comunidade da Sharp.



Na Zona Oeste, por fim, a ação vai abranger sete bairros: Alvorada, Compensa, Lírio do Vale, Glória, Nova Esperança, Santo Antônio e São Raimundo.



Os trabalhadores da campanha de vacinação antirrábica atuam em duplas, compostas de um vacinador e um registrador, ambos trajados devidamente com o uniforme da campanha. As visitas ocorrem sempre no horário das 8h às 12h.



A imunização anual contra a raiva humana é obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade, que devem estar em boas condições de saúde para receber a vacina. O procedimento requer a assistência dos tutores ou proprietários, para contenção dos animais, e, após a aplicação, recebem um comprovante da imunização.