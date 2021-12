Concurso da Manaus Previdência tem abstenção parcial de 31,97%

O concurso da Manaus Previdência oferece dez vagas, além de cadastro de reserva para cargos de técnico previdenciário (nível médio), analista previdenciário (nível superior em várias áreas) e procurador autárquico (bacharel em Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil).

Os cargos mais concorridos do certame são técnico previdenciário (5.983 inscritos / cinco vagas) e analista previdenciário (1.120 inscritos / cadastro reserva), de acordo com a estatística de candidatos por vaga, disponível no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mprev119/mprev119_estatistica.pdf .

As provas da tarde para os cargos de analista de nível superior em várias áreas começaram às 15h15 e devem finalizar às 18h. A FCC deverá divulgar o total de abstenções ao final do dia. O gabarito preliminar das provas está previsto para ser divulgado nesta segunda-feira (6).

