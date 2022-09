Concurso da Afeam em Manaus tem quase 50% de faltosos

Manaus/AM – O concurso da Afeam, realizado nesse domingo (18) na capital, registrou quase 49% de faltosos. Dos 4.868 inscritos, apenas 2.475 compareceram para fazer a prova.

O certame oferece 30 vagas para cargos de nível superior, com salário de até R$ 6,5 mil. O gabarito oficial do concurso deve ser divulgado no dia 18 de dezembro.

Além das vagas ofertadas, há ainda formação de cadastro reserva. Os candidatos poderão conferir o resultado final no site do organizador do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), após a divulgação do gabarito.