Complexo viário da Avenida das Torres será entregue nesta quarta-feira

A ordem de serviço foi assinada em janeiro deste ano. No mesmo evento, prefeito David Almeida e governador Wilson Lima assinam a renovação do convênio que garante repasses para o subsídio do Passe Livre Estudantil para estudantes da rede pública de ensino em 2024. F

Manaus/AM - O complexo viário Prefeito José Fernandes, localizado na Avenida das Torres com a rua Barão do Rio Branco, será entregue na manhã desta quarta-feira (27). A prefeitura antecipou o prazo de conclusão em seis meses e conseguiu finalizar a obra antes de 2024.

