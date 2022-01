Companhia Aérea paga R$ 6 mil após impedir policial de viajar com arma em Manaus

A companhia conseguiu entrou com recursos na decisão e o valor da sentença ficou em R$ 6 mil, sendo decidido no dia 30 de novembro de 2021, e a indenização foi paga hoje ao policial.

“A alegação da empresa foi de que existia uma portaria, que impedia o transporte do armamento, e quando o policial procurou no site da companhia sobre a portaria e não encontrou sobre a decisão e nem os funcionários encontraram, eles ainda assim não deixaram o pm embarcar com a arma”, explicou.

Em entrevista ao Portal do Holanda, o advogado Wanderley San contou que o policial sempre viajou para o interior e tinha conhecimento e autorização da Polícia Federal para viajar com arma e munição.

Manaus/AM – Um policial militar recebeu uma indenização de R$ 6 mil nesta sexta-feira (21) após ser impedido de embarcar com sua arma por funcionários de uma Companhia Aérea. O fato aconteceu no dia 9 de setembro de 2020 durante sua viagem para o município de Lábrea.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.