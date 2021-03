Começa nova etapa de entrega do ‘kit merenda escolar’ em Manaus

Devido a pandemia da Covid-19, os alunos que estão participando do projeto “Aula em Casa” estão sendo beneficiados com o recebimento dos kits. A ação tem como base a lei federal n° 13.987/2020, junto com a resolução n° 02/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza as secretarias de educação a entregar os kits de merenda escolar em substituição à alimentação servida nas unidades de ensino.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.