Começa hoje período de inscrições no concurso da SSP-AM com 150 vagas

Manaus/AM - O concurso público com 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), inicia as inscrições nesta segunda-feira (13).

O certame oferece 140 vagas para 40 vagas para Assistente Operacional (nível médio), com salário de R$771,54 mais gratificação de R$ 578,65.

Outras 10 vagas são para o cargo de Técnico de Nível Superior, que oferece remuneração de R$ 1.285,90 e gratificação de R$ 1.478,78.

A taxa de inscrição para Assistente Operacional é de R$ 40,50 e para Técnico de Nível Superior é de R$ 82,94.

As inscrições encerram no dia 11 de janeiro de 2022 e podem ser feitas no site da FGV: onhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.