Começa hoje campanha da CDL Manaus para cliente 'limpar nome'

Manaus/AM - Com a expectativa de que cerca de 58 mil consumidores negociem e quitem seus débitos, começa nesta quarta-feira (3) a 12ª edição da campanha "Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar", promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus).

A proposta da ação, que atende também a municípios do interior do Estado, é fazer com que as empresas ofereçam descontos e condições diferenciadas para clientes que têm débitos e possam quitá-los, resgatar o poder de comprar e ter a oportunidade de retomar o crédito, numa época em que muitos trabalhadores recebem o 13º salário e costumam buscar a quitação das dívidas.

Dessa forma, os devedores tiram o nome da lista do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e podem voltar a consumir, reduzindo a inadimplência e garantir um melhor resultado para o comércio no ano.

Dados do CDL indicam que o número de inadimplentes atualmente no Amazonas é de 405 mil pessoas, superior ao de 2020, que era de 380 mil. Cerca de 20 mil saíram da inadimplência nos meses de novembro e dezembro do ano passado.

A orientação da CDL Manaus é para que os consumidores procurem diretamente as lojas credoras e caso o cidadão não saiba o estabelecimento em que está em débito e queira ter acesso a serviços de orientação para negociação e quitação dos débitos, podem procurar uma das sedes da CDL Manaus nos endereços: Djalma Batista (Ed. Amazonas Flat, nº 3000, Torre Sul, loja A); Centro de Manaus (Rua Rui Barbosa, nº156) e postos situados na Zona Leste da cidade, como no Shopping Phelippe Daou, próximo ao Terminal 4, e Shopping Cidade Leste.

A campanha vai durar até o dia 30 de dezembro e tanto as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia aderiram à campanha e também podem ser procuradas para as negociações.