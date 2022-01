Com horário reduzido, centro de testagem tem longa fila pelo 2° dia consecutivo em Manaus

Manaus/AM - O centro de testagem da covid-19 localizado dentro do Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Pedro Teixeira, amanheceu com uma fila extensa do lado fora novamente nesta quinta-feira (20). Este o segundo dia de funcionamento da unidade que teve o horário reduzido de 9h às 19h para 9h às 17h. Segundo a Semsa, a medida foi necessária para resguardar a saúde dos profissionais que estão sobrecarregados com a alta demanda da população por atendimento. E para evitar que situações como de pessoas que chegaram a desmaiar após passar mais de 4 horas na fila, o atendimento vai acontecer de forma diferente a partir de hoje. Os portões serão abertos a partir das 8h, e os populares serão acomodados em uma área coberta e com cadeiras próximo a área de testagem. Vale lembrar que a recomendação das autoridades é que apenas pessoas que estão apresentando sintomas gripais por até sete dias procurem o centro. Se o período do sintomas for superior a esse período, o paciente deve procurar as UBSs para realizar outro tipo de teste. Além dos centro de testagem no Vasco Vasques, o Studio 5 também segue realizando os exames no horário de 9h às 17h. Por lá, a demanda também tem sido intensa, mas o atendimento ocorre de forma ágil.

