Com baixa vacinação contra gripe, Manaus teve 309 casos de Influenza em 2 meses

Manaus/AM - Mesmo com os alertas e divulgação, Manaus teve uma baixa cobertura vacinal contra gripe (Influenza) neste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 309 casos de Influeza foram confirmados, sendo 272 do tipo A sazonal (H3N2), nos últimos dois meses.

O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da secretaria, aponta que dos 17 grupos prioritários, apenas as puérperas (109,60%) e indígenas (93,17%) tiveram as metas alcançadas.

Nos grupos restantes, elencados para essa imunização, não foram alcançados os 90% preconizados pelo Ministério da Saúde. As doses remanescentes foram abertas para o público geral. Este ano, a campanha de vacinação contra a Influenza teve início no dia 12 de abril, tendo sido estendida até o mês de agosto.

De acordo com a Semsa, a meta era imunizar cerca de 642.003 pessoas. Entre os grupos prioritários em Manaus estão as gestantes, mães no pós-parto até 45 dias (puérperas), crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos, povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.

As síndromes gripais se caracterizam por uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. O paciente pode apresentar febre alta de início súbito, acompanhada por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza.

Os sintomas podem evoluir para falta de ar e outras complicações respiratórias. As pessoas que possuem algum fator de risco para complicações ou alguma imunodeficiência têm um risco maior e podem apresentar complicações respiratórias associadas à infecção viral.