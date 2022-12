Com alagamentos e erosão, forte chuva causa transtornos em vários bairros de Manaus

Manaus/AM - A forte chuva, na tarde desta terça-feira (13), causou estragos em várias zonas de Manaus, e a Defesa Civil já registrou cinco ocorrências até o momento.

Um barranco deslizou na rua General Aurélio de Amorim, bairro Monte Sinai, na Zona Leste; Já na rua Uçu, no bairro Flores, no Centro-Sul, teve uma erosão; Uma alagação foi registrada na avenida Preciosa, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte; Uma casa de madeira desabou no beco São Luiz, no bairro Novo Israel, na Zona Norte; e um muro desabou na Vila São José, no Centro.