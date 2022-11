Com 40 anos de carreira, Rui Machado é homenageado na Nilton Lins em Manaus

Em seu pronunciamento ao entregar o diploma do Mérito Cultural, a reitora da instituição, Gisélle Lins Maranhão, destacou o legado do artista para a cultura do estado e a importância para a Universidade, como centro de ensino, e de produção de conhecimento e cultura, promover a homenagem.

Nascido em Manaus, Machado é reconhecido nacional e internacionalmente por suas obras que estão em galerias, museus e em exposições em diversas partes do mundo nas quais retrata de forma singular e fantástica os temas amazônicos, principalmente a região do Alto Rio Negro, uma de suas principais fontes de inspiração.

