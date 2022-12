Com 18 metros, presépio natalino em movimento é inaugurado em Manaus

Manaus/AM - Com 18 metros de altura, o presépio natalino em movimento foi inaugurado, nesta quarta-feira (07), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

O presépio, que conta com os reis magos, Maria de Nazaré, estrela-guia, sagrada família e anjo, totaliza 19 bonecos que neste ano estão mais afinados e com nova roupagem, fazendo movimento ao redor do menino Jesus.

Natal das Águas – Luz da Esperança

Cartão-postal da cidade, a orla da Ponta Negra, está iluminada desde o aniversário da capital, em 24 de outubro, com o túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração. Além disso, a orla ganhou também, um portal que tem 20 metros de comprimento e 8 metros de altura, com soldadinhos, guirlandas, caixas de presentes, bengalas e renas de Natal.

Outro ponto na orla é o “Trenó do Papai Noel”, de 15 metros de altura e 25 metros de comprimento. Tanto o túnel quanto o trenó são acesos diariamente, das 18h até as 23h. Nos fins de semana, às 19h30 e às 20h30, o público tem como atração, personagens vivos, como o Papai Noel e os duendes, além da chuva de neve e muita diversão.