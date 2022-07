Cobrança do Zona Azul no Vieiralves em Manaus já tem data para começar

Manaus/AM - A cobrança do serviço Zona Azul já tem data para começar nas ruas e avenidas do conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), o serviço Zona Azul, no Vieiralves, terá mais uma semana de caráter educativo aos usuários.

O serviço estará funcionando. No entanto, a cobrança passará a valer somente a partir do dia 8 de agosto. O Zona Azul volta a operar no Vieiralves após dois anos e meio de suspensão. Na época, o serviço ficou paralisado em decorrência da pandemia de Covid-19 e depois por necessidade de melhorias no sistema utilizado pelo aplicativo.

Em caso de dúvidas, os usuários poderão entrar em contato com a ouvidoria pelo WhatsApp 98842-5821 ou pelo 0800 092 3511, site www.ageman.manaus.am.Gov.BR, redes sociais @ageman ou ainda no site www.zamanaus.com.br.