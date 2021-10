Cobradores temem demissão em massa em Manaus; Sinetram se pronuncia

Manaus/Am - A ausência de cobradores em transportes coletivos está cada vez mais evidente em Manaus. Ônibus novos já veem sem o assento de cobrador e, agora aos domingos e feriados, esses profissionais não estão atuando. Cobradores temem ficar sem emprego, caso o boato seja verdade. Alguns, inclusive, estão aprendendo a dirigir ônibus, para se manterem no empregados.

O Sinetram (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas) informou que o objetivo da retirada dos cobradores nos domingos e feriados, é reduzir as despesas do sistema, e que a nova medida não prevê demissões em massa dessa categoria.

Um motorista de uma das empresas de coletivos que atua em Manaus, informou ao Portal do Holanda que a nova medida não é para conter conter pressões inflacionárias no custo do serviço, como afirma do Sinetram, mas que o objetivo de não ter cobradores é para acabar de vez com essa função na capital. A desculpa de não ter demissão em massa, é apenas para evitar reações negativas dos cobradores.

Inclusive, o próprio Sinetram ressalta que “o sistema investe constantemente em tecnologia, como nas grandes capitas brasileiras, tornando o pagamento por meio eletrônico uma realidade que visa principalmente redução do dinheiro em espécie em circulação nos ônibus. O objetivo é dar mais segurança ao passageiro transportado e agilidade no embarque e desembarque. Dessa forma, a diminuição do tempo de percurso levará o passageiro a ser transportado com maior rapidez e segurança”, afirmou em nota.