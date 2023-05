CMM realiza ajustes finais para 2ª edição da ‘Câmara Cidadã’ em Manaus

As demandas do bairro também poderão ser apresentadas na Tribuna Popular, que será na cúpula do Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

A reunião envolveu todos os departamentos da Casa e tratou de informações relacionadas à estrutura que será disponibilizada no local, bem como os recursos humanos, serviços previstos para os dois dias de evento, entre outros detalhes. Uma nova visita técnica está prevista para a próxima quinta-feira (25), no espaço cultural.

Manaus/AM - A equipe técnica responsável pela segunda edição do projeto “Câmara Cidadã”, confirmada para os dias 31 de maio e 1º de junho, realizou, na terça-feira (23), uma reunião para definição de ajustes finais do evento promovido pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Cem serviços serão levados para o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul da capital.

