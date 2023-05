Conselho da Suframa aprova R$ 280 milhões em novos investimentos em Manaus

Manaus/AM - Sob a presidência do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) realizou na terça-feira (23), por videoconferência, sua 309ª Reunião Ordinária, que resultou na aprovação de uma pauta com 32 projetos industriais, de serviços e agropecuários, sendo nove de implantação e 23 de diversificação e atualização, prevendo investimentos de aproximadamente R$ 280 milhões e a geração de 638 empregos nos três primeiros anos de operação.

Esta foi a segunda reunião do CAS em 2023 e a primeira com a participação do novo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, que tomou posse oficialmente no cargo na segunda quinzena de abril. O evento contou também com a participação do vice-governador do Amapá, Antonio Pinheiro Teles Júnior, do vice-prefeito de Boa Vista (RR), Cássio Gomes, e de demais representantes de órgãos governamentais e entidades de classe da área de atuação da Suframa, entre outros.

Além da aprovação dos novos investimentos para a Zona Franca de Manaus, a reunião foi marcada, principalmente, por votos de sucesso e profícua gestão ao novo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e pelas reiteradas manifestações de apoio e intenção de fortalecimento de parcerias institucionais com a Autarquia.

Negócios

Em seu pronunciamento, o superintendente Bosco Saraiva agradeceu os votos de apoio e de confiança do governo federal, dos órgãos governamentais e das entidades da sociedade civil e reafirmou o compromisso com a premissa de melhorar o ambiente de negócios da região a partir de ações como a conquista da sonhada autonomia do CBA; a estruturação do modelo de governança, integridade e gestão de riscos da Suframa; os avanços na implementação de novos sistemas informatizados; e uma maior aproximação com os demais Estados da área de atuação da Autarquia (Acre, Rondônia, Roraima e Amapá).