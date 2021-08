Clínicas médicas do Detran retomam hoje atendimento presencial em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (30), as clínicas médicas credenciadas no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) voltam a atender de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 13h, mediante agendamento.

De acordo com a pandemia, as 27 clínicas de Manaus e oito do interior estavam funcionando somente em dias específicos da semana, por conta dos riscos da pandemia.

Com a normalização dos atendimentos presenciais, aumentou a procura pelos serviços de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que impactou no atendimento das clínicas e por isso, o atendimento retorna hoje.

Segundo o Detran, atualmente, a definição da clínica onde o usuário vai fazer o exame é feita automaticamente por um sistema de regulação. O usuário apenas precisa ligar para agendar o atendimento. Até o pagamento do exame agora é feito direto na clínica médica.

Os exames realizados pelas clínicas conveniadas ao Detran-AM são feitos para verificar o condicionamento do condutor. No exame médico é realizada uma triagem para verificar a audição, visão, força e a mobilidade da pessoa. Já a avaliação psicológica procura identificar o comportamento e as funções psíquicas, permitindo identificar se a pessoa tem condições ou não de conduzir um veículo.