Cirurgias noturnas serão ampliadas para prevenir superlotação em Manaus

“Em função disso, a gente viu aí a oportunidade, diante de um efetivo Gira Leitos no primeiro e no segundo momento, de institucionalizar esses dois plantões noturnos para aumentar o número de procedimentos cirúrgicos ortopédicos”, completa a secretária.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas vai ampliar o plano Gira Leitos, lançado em outubro do ano passado para reduzir, por meio da realização de cirurgias ortopédicas no horário noturno, a lotação nos três principais prontos-socorros da rede estadual de saúde. Na nova fase, o plano está sendo institucionalizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), incluindo as cirurgias ortopédicas noturnas na rotina dos Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) João Lucio Machado, 28 de Agosto e Platão Araújo.

