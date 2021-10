Circuito Cultural marca início das comemorações pelo aniversário de Manaus

Manauas/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), realiza a partir das 19h desta sexta-feira, 15/10, o “Circuito Cultural Manaus 352 anos”, na avenida do Samba, Flores, zona Centro-Sul. Os festejos no local acontecerão no período de 15 a 21 de outubro.

O acesso ao Circuito Cultural será mediante agendamento pelo portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e é preciso estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. Entretanto, o público é limitado a mil pessoas por noite.

As pessoas que receberam a segunda dose em menos de 15 dias antes da realização do evento, ou seja, a partir do dia 30 de setembro, deverão apresentar testes de Covid-19, com resultado negativo para a doença.

Toda a programação do Circuito Cultural integra o calendário de apresentações artístico-culturais dos 352 anos da capital amazonense e pode ser conferida no site www.vivamanaus.com.

Programação

Sexta-feira (15/10)

Grupo Nosso Lance – das 18h às 19h

Escola de Samba a Grande Família – das 19h às 20h

Jardel Bentes – das 20h às 21h

Leonardo Castelo / Batucada – das 21h às 22h

Paulinho Viana / Marujada – das 22h às 23h

Edilson Santana – das 23h à 0h

Sábado (16/10)

Escola de Samba Reino Unido da Liberdade – das 18h às 19h

Escola de Samba Mocidade Ind. de Aparecida – das 19h às 20h

Helen Veras – das 20h às 21h

Mara Lima – das 21h às 22h

Carlinhos do Boi – das 22h às 23h

Prince do Caprichoso – das 23h à 0h

Domingo (17/10)

Mikael e Banda – das 18h às 19h

Escola de Samba Andanças de Ciganos – das 19h às 20h

Bumbás -Brilhante/Garanhão/Corre-campo – das 20h às 21h

P.A Chaves – das 21h às 22h

Canto da mata – das 22h às 23h

Grupo A Toada – das 23h à 0h

Segunda-feira (18/10)

Mirleni – das 18h às 19h

Escola de Samba Vila da Barra – das 19h às 20h

Grupo Kuarup / Wilson Nobre – das 20h às 21h

Arlindo Neto – das 21h às 22h

David Assayag – das 22h às 23h

Edmundo Oran – das 23h à 0h

Terça-feira (19/10)

Obsesamba – das 18h às 19h

Escola de Samba Vitória Régia – das 19h às 20h

Márcia Novo / Felipe Jr. – das 20h às 21h

Grupo Kboclos / Rei Azevedo – das 21h às 22h

Klinger Jr. – das 22h às 23h

Márcia Siqueira – das 23h à 0h

Samba D”break – das 18h às 19h

Escola de Samba Primos da Ilha – das 19h às 20h

Quarta-feira (20/10)

Fábio Casagrande – das 20h às 21h

Carlos Batata – das 21h às 22h

Patrick Araújo – das 22h às 23h

Sebastião Jr. – das 23h à 0h

Quinta-feira (21/10)

Gilson e Banda – das 18h às 19h

Escola de Samba Unidos do Alvorada – das 19h às 20h

Robson Jr./Curumins da Baixa – das 20h às 21h

Júnior Paulain – das 21h às 22h

Israel Paulain – das 22h às 23h

Fabiano Neves – das 23h à 0h