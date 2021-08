Ciclista atropelado por ônibus em avenida de Manaus morre em hospital

Manaus/AM – O ciclista Saulo Alves Ferreira, 33 anos, morreu no hospital na noite deste sábado (31). Ele estava internado desde o dia 13 de junho após ser atropelado por um ônibus da empresa Expresso Cororado, em um trecho da avenida Brasil, na Compensa. A vítima teve fratura na bacia e foi socorrido pelo Samu. Desde então, ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste, e na noite deste sábado veio à óbito.

