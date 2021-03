Cetam inicia aulas de cursos de qualificação em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) iniciará, na próxima segunda-feira (22), as aulas para os primeiros grupos de alunos inscritos nos cursos de qualificação profissional ofertados em Manaus. Foram, ao todo, 6.120 oportunidades, distribuídas entre 42 cursos diversos.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, a expectativa dos alunos é grande, assim como dos instrutores. “Todos querem colocar em prática essa nova modalidade de ensino iniciada em 18 de janeiro com alguns cursos técnicos do Cetam, na capital. Já levamos para o interior, que está tendo um bom retorno dos alunos. Faltavam os cursos de qualificação”, informou o professor, ressaltando a aplicação do “Guia metodológico de ensino remoto” lançado pelo Cetam. É ele que está norteando as aulas virtuais.

Márcio da Silva Cruz, 28, instrutor do Cetam e empresário contábil, falou sobre o retorno das aulas na forma remota. Para ele, o contexto remoto pode representar oportunidades promissoras. “As expectativas são as melhores. Estamos todos tentando nos adaptar a esse ‘novo’. Vamos melhorando, aperfeiçoando a maneira de atuar, colaborando para que os alunos entendam e aprendam o máximo possível”, comentou.

Para a coordenadora pedagógica Lussandra Mirelli, responsável pela unidade do Cetam no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, o início dos cursos cria oportunidades de empregabilidade e estimula a produção de renda. “O mercado de trabalho movimenta-se com a oferta de cursos de qualificação profissional, estimula o empreendedorismo, aspecto tão importante no cenário que vivenciamos. Por meio do ensino remoto, o Cetam seguirá na sua missão de estimular a economia, bem como de contribuir com o crescimento socioeconômico do Estado do Amazonas”.

Aulas remotas

Desde o último ano, o Cetam vem se estruturando e criando estratégias para não parar o calendário acadêmico, tendo em vista o cenário imposto pela pandemia.

Os cursos que iniciarão na próxima segunda ocorrerão nos três turnos (manhã, tarde e noite), com aulas inteiramente remotas (on-line), transmitidas das dez unidades localizadas na capital: sete Centros Estaduais de Convivência da Família (CECF), um Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), Centro Cultural Aníbal Beça, além das três escolas próprias do Cetam (Padre Estelio Dalison, Instituto Benjamin Constant e Enfermeira Francisca Saavedra).

Interior

No interior, devido à reorganização da estrutura administrativa de unidades do Cetam para melhor atender às necessidades da população, o início dos cursos ainda será informado pelas respectivas secretarias acadêmicas do Cetam em cada uma das cidades.