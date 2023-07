Cetam abre quase 20 mil vagas para cursos gratuitos no Amazonas

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre nesta segunda-feira (17), 19.509 vagas em cursos de qualificação profissional e comunidade digital para os municípios do interior do estado.

As inscrições devem ser feitas no site https://cursos.cetam.am.gov.br, das 6h desta segunda-feira até as 23h59 de terça-feira (18) . Após esses dois dias será aberto o período de inscrição presencial, nas unidades do Cetam nos municípios contemplados no edital, que acontece do dia 20 a 25 de julho, de 8h às 17h.

Todos os cursos são gratuitos, as aulas terão início a partir do dia 28 de agosto. Após a validação do cadastro, os candidatos receberão confirmação por meio de aplicativo de mensagens ou/e e-mail sobre o início das aulas no curso selecionado.

Em caso de não recebimento, é recomendado verificar as pastas de spam, lixeira, social e promoções ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected]. As inscrições canceladas abrirão vagas para candidatos da lista de espera.