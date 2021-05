Cerca de 600 toneladas de lixo são retiradas do rio Negro

De acordo com o secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, diariamente a prefeitura realiza o trabalho de retirada de resíduos sólidos em toda orla da cidade. As equipes que atuam na limpeza fluvial utilizam redes, balsas e rebocadores tirando todo o lixo que é descartado de forma irregular, e que acaba poluindo os rios e igarapés.

Manaus/AM - Cerca de 600 toneladas de resíduos sólidos foram retiradas do rio Negro, pelas equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), nos últimos 30 dias. O material recolhido foi transportado do porto Trairi, no Santo Antônio, zona Oeste, até o aterro sanitário municipal, localizado no quilômetro 19, da AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

