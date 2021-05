Águas do Rio Negro chegam na Praça do Relógio, no Centro de Manaus

Manaus/AM - Com a subida do Rio Negro, as águas já chegaram na Praça do Relógio, no Centro da capital. Até sexta-feira (14), o nível estava em 29,64 metros, faltando apenas 1 cm para ser considerado a 5ª maior cheia da história.

Neste domingo (16), os motoristas precisaram desviar a rota por conta do alagamento no local. A cota deste ano pode chegar até 30,35 metros, segundo previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O número de bairros afetados pela cheia chegou a 15. A Prefeitura de Manaus informou que os bairros mais atingidos são Tarumã, São Jorge, Santo Antônio, Glória e Compensa, na Zona Oeste; Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Aparecida, Centro, Cachoeirinha e Mauazinho, na Zona Sul e Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, na Zona Leste.