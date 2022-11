Centro de Artes da Ufam oferece curso de Yoga e Meditação; saiba mais

A idade mínima é de 15 anos e o horário será nas terças e quintas-feiras, das 9h às 10h30, no Centro de Artes, localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724, no Centro. O curso é oferecido para a comunidade em geral para pessoas que querem aprender a praticar com segurança o Yoga e a meditação.

Manaus/AM - O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA) está com inscrições abertas para o curso de Yoga e Meditação. Os interessados devem acessar o site da universidade www.ufam.edu.br e fazer sua inscrição observando os pré-requisitos necessários.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.