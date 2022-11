Aprovado em concurso é empossado como Procurador de Manaus

Manaus/AM - Mais um candidato aprovado em concurso público realizado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) em 2018 para o cargo de procurador do município de 3ª classe foi empossado, nesta sexta-feira (04), em Manaus. A convocação do candidato para vaga de Pessoas com Deficiência (PcD) foi feita pelo prefeito de Manaus, David Almeida, por meio do decreto de 19 de outubro de 2022, publicado na edição 5.449 do Diário Oficial do Município (DOM).

Com entrada em exercício no cargo, Pedro Liberato Palmeira Filho passa a compor o quadro da PGM, que agora tem 58 procuradores do município, sendo 24 de 3ª classe, 18 na 2ª classe e 16 na 1ª classe.

O recém-empossado Pedro Liberato enfatizou o valor e a responsabilidade de fazer parte do órgão que integra a administração direta da Prefeitura de Manaus e que é responsável pela representação, defesa judicial e extrajudicial do município de Manaus, pela consultoria jurídica dos órgãos municipais, bem como pela inscrição e cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa.