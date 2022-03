Centenário da Semana de Arte Moderna é tema de programação na Nilton Lins

Manaus/AM - Marco inaugural do movimento modernista brasileiro e um dos principais ícones da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna, que este ano celebra seu centenário, é o tema central da programação da Semana de Letras, promovida pela Universidade Nilton Lins, a partir de terça-feira (22), na sede da instituição na zona Centro-Sul de Manaus.

A Semana de Letras tem início na terça-feira (22), com a palestra do escritor, poeta e crítico literário Tenório Telles no auditório Vânia Pimentel, na qual ele irá discorrer sobre a importância e a influência do evento para a cultura brasileira e seus reflexos nos dias atuais.

Também no primeiro dia do evento será realizada uma roda de conversa com alunos e ex-alunos do curso e ainda acontece o lançamento de dois livros escritos por professores da Universidade: ‘Haicais Ocidentais’, de Raimundo Nonato de França e ‘O Silêncio do Gigante’, de Sônia Alves.

No segundo dia (23), serão realizadas as oficinas e minicursos ‘A Potência da Arte’, ‘As Artes Plásticas no Movimento de Arte Moderna’ e ‘A Literatura e Outras Artes: Uma Proposta para o Ensino’.

E no encerramento do evento, na quinta-feira (24), o auditório Vânia Pimentel receberá shows musicais, recitais e apresentações teatrais relacionadas com a Semana de Arte Moderna de 1922.

Em todos os dias a programação começa às 18h e as inscrições para o evento já estão abertas e disponíveis no site da instituição: universidadeniltonlins.com.br.