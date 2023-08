Cemitérios de Manaus têm música e missas em programação do Dia dos Pais

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Os dez cemitérios de Manaus terão música e missas para receber o público, neste domingo (13), que irá homenagear seus entes queridos neste Dia dos Pais. Com horário estendido das 06h às 18h, o público esperado é de mais de 100 mil pessoas.

De acordo com a prefeitura, como parte da programação do domingo haverá um sistema de som ambiente em todos os campos-santos, nos seis da capital e quatro da área rural, com músicas sacras, como também a realização de missas e cultos em horários diferenciados durante todo o dia.

Nesse dia, as ações da prefeitura serão realizadas de forma transversalizada, com o apoio de outras secretarias municipais, como IMMU, Semsa, Semasc, Semacc, Semseg, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Mais de 500 servidores estarão atuando para recepcionar o público no Dia dos Pais.

Com informações da assessoria.