ADS promove Feira de Produtos Regionais neste domingo em Manaus; confira

“A estimativa do nosso público para esse dia especial está em torno de 2 mil pessoas, nossa expectativa é para que filhos convidem seus pais para uma programação diferente, tomar um café regional para comemorar essa data tão significativa, além de contribuir com a geração de renda dos produtos oferecidos”, destacou o gerente de feira da ADS, Kleison Medeiros.

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realiza, neste domingo (13), das 06h às 12h, uma edição da Feira de Produtos Regionais, no estacionamento em frente ao anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.