Cemitérios de Manaus são vistoriados para controle do Aedes aegypti

Manaus/AM - Como parte da programação de preparação dos cemitérios para o Dia de Finados, na próxima terça-feira (02), uma equipe de agentes de endemias realizou nesta quinta-feira (28), vistoria no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste, para a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue, chikungunya e zika.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o trabalho de intensificação das ações de prevenção iniciou na última terça-feira, 26/10, e vem sendo executado nos cemitérios de Manaus, incluindo Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, São João Batista, São Francisco, Nossa Senhora da Piedade e Santo Alberto.

Dengue

A maior preocupação nos serviços de saúde é com o aumento dos casos de dengue. O município de Manaus registrou este ano 3.688 casos confirmados da doença, sendo que entre janeiro e outubro do ano passado o número foi de 739 casos.

Segundo Alciles Comape, no mês de novembro vai iniciar o período sazonal para as doenças transmitidas pelo Aedes, por causa das chuvas mais intensas, o que resulta em mais criadouros com acúmulo de água, propiciando a reprodução do mosquito e, consequentemente, o aumento no número de casos de pessoas adoecendo com dengue, zika e chikungunya.

“A Semsa mantém o monitoramento regular de pontos estratégicos para o combate ao Aedes, como os cemitérios, borracharias, terrenos abandonados, além de realizar vistorias em domicílios nos locais com notificação das doenças. Mas o papel da população é fundamental, principalmente porque mais de 90% de criadouros são encontrados dentro dos domicílios”, alertou Alciles.

Como o ciclo reprodutivo do Aedes, do ovo até a forma adulta, leva de sete a 10 dias, uma vistoria semanal impede a proliferação do mosquito.