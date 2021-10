Carro capota e deixa 4 pessoas feridas em grave acidente em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um carro, modelo Voyage, de cor preta, capotou e deixou quatro pessoas feridas em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (28), na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que o motorista estava dirigindo no sentido Centro-Bairro e teria atingido o meio-fio ao perder o controle do veículo. O carro capotou até a pista do sentido contrário da avenida.

Cerca de quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, no entanto, as vítimas recusaram o atendimento médico.