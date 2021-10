Caso Kimberly: Advogado de Rafael Fernandez vai pedir prisão em regime semiaberto

Contudo, em uma nova análise, ela voltou atrás e reduziu a pena em sete anos, por entender que Rafael estava transtornado no momento do assassinato e cometeu o crime de forma passional, o que configura e semi-imputabilidade.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), a princípio, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo havia estipulado pena de 21 anos de prisão, levando em conta as qualificadoras (feminicídio, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.