Casal que atirou em advogado em Manaus é acusado de homicídio tentado e tortura

Manaus/AM - O Promotor de Justiça Luiz do Rego Lobão, do Ministério Público do Amazonas, lançou nesta sexta-feira (15), acusação contra Jussana de Oliveira Machado e Raimundo Nonato Monteiro Machado, por tentativa de homicídio contra o Advogado Ygor de Menezes Colares, fato ocorrido no dia 18 de agosto deste ano, em Manaus. Além dessa acusação, também se imputa ao casal a prática do crime de tortura, devido as agressões praticadas contra Cláudia Gonzaga Lima.

