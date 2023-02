Carro perde direção em ladeira, destrói parte de casa e cai em barranco em Manaus

Manaus/AM – Um motorista de aplicativos ficou ferido ao perder o controle do carro enquanto subia uma ladeira e capotar no terreno de uma residência no bairro Mauazinho, na zona leste, na manhã de hoje (13).

Antes de o veículo parar, ele ainda destruiu o pátio de outra casa na Rua 7 e quase atropelou a moradora que estava no local. O homem afirmou que os pneus perderam a aderência com a pista molhada no momento da subia, derrapou e acabou voltando desgovernado levando tudo o que encontrou.

Felizmente ele não sofreu ferimentos graves, mas o veículo também ficou destruído na colisão e ficou de ponta cabeça no desnível do terreno.