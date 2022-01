Carro fica destruído ao atingir barreira de concreto em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com uma barreira de concreto na manhã desta terça-feira (18), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste. O acidente ocorreu por volta das 7h e por sorte, não deixou ninguém ferido. Os danos no veículo, por sua vez, foram grandes e o mesmo passou quase 1 hora na pista no aguardo de um guincho. No final, ele foi removido e a fiscalização no local foi redobrada para evitar novos acidentes.

