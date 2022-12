Carro capota no ‘campo do buracão’ em acidente no Parque 10; vídeos

Ainda segundo as testemunhas, as vítimas estavam conscientes e com escoriações, mas não sofreram ferimentos graves.

Manaus/AM - Um carro capotou em um barranco durante um acidente e duas vítimas ficaram feridas, nesta sexta-feira (9), em frente ao Campo do Buracão, na Rua Maria Amelia da Silva, no bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul de Manaus.

