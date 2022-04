Carro capota após atingir táxi e deixar homem ferido em Manaus

Informações preliminares são de que o táxi estava parado em um ponto da via, onde uma passageira havia acabado de de desembarcar. O carro modelo Ford Ka, por sua vez, surgiu em alta velocidade, atingiu o táxi por trás e o jogou contra uma loja. Com o impacto, o veículo particular capotou e o taxi colidiu com uma parede e ficou destruído. O taxista sofreu vários ferimentos pelo corpo e precisou ser levado pelo Samu até um hospital.

