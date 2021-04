Carro cai em igarapé após motorista tentar desviar de moto em Manaus

Manaus/AM - Um carro, modelo Ônix, de cor vermelha, caiu em um igarapé, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, na noite deste sábado (17).

Segundo informações preliminares, o motorista do carro tentou desviar de um motociclista, mas acabou perdendo o controle do veículo e caiu no no local. Não há informações sobre feridos.

Após o acidente, o homem saiu do carro e acionou o guincho para fazer a retirada do veículo de dentro do igarapé.