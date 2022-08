Carro 'arranca' poste e deixa avenida bloqueada após acidente em Manaus

O veículo segue na cena do acidente, mas não há informações sobre feridos até o momento. A motivação e as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Por conta disso, a via foi bloqueada e agentes de trânsito estão no local. Uma equipe da Amazonas Energia também foi acionada para fazer o reparo.

Manaus/AM – Um carro atingiu e derrubou um poste de iluminação pública no início da manhã deste domingo (28), na avenida Grande Circular, no bairro São José, na zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.