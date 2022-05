Carreta da Defensoria leva mutirão de atendimentos na zona leste de Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugurou a “Carreta da Defensoria”, ao lado do Shopping T4, na zona leste, nesta segunda-feira (16). Centenas de pessoas compareceram ao local em busca de auxílio jurídico. Os atendimentos seguem até terça-feira (17), das 8h às 17h.

De acordo com o coordenador do programa Defensoria Itinerante, defensor público Danilo Germano, o projeto visa estar mais perto da população de baixa renda.

Próximos passos – A carreta da Defensoria conta com 10 guichês de atendimentos simultâneos. Nela, o assistido não precisa realizar o agendamento prévio pelo 129, mas o atendimento acontece por ordem de chegada, das 8h às 17h. As atividades vão seguir até esta terça-feira (17), podendo ser estendido conforme a demanda.

Ainda de acordo com o defensor Danilo Germano, os atendimentos realizados na carreta, no shopping Phelippe Daou, vão servir como termômetro para iniciar um cronograma de atendimentos em outras áreas da capital e da Região Metropolitana.

Sobre a carreta – Com 15 metros de comprimento e aproximadamente 60 metros quadrados de área útil, a unidade móvel é climatizada e possui acessibilidade, com elevador para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, banheiro com barras de apoio para cadeirantes e alarme de emergência audiovisual.

Internamente, o veículo conta com ampla estrutura, podendo ser utilizado com 10 estações de atendimento; sala de espera para 12 pessoas; sala privativa de audiência/conciliação; e internet.