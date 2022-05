Cantor de toadas recebe alta após ser encontrado desmaiado em apartamento em Manaus

Manaus/AM - O cantor de toadas do Boi Caprichoso, Márcio do Boi, recebeu alta na madrugada desta segunda-feira (23) após receber atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Ele teria sido encontrado desmaiado dentro do próprio apartamento, localizado na zona Oeste de Manaus.

Segundo informações, um dos familiares do cantor teria ido ao apartamento após não conseguir contato com o artista pelo celular. Em uma rede social de Márcio, foi publicada uma nota para tranquilizar os amigos e seguidores do cantor.

"Prezados, os amigos que aqui estão presentes, pedimos oração e apoio nesse momento delicado de sua vida. Logo postaremos notícias. Fiquem tranquilos que o pior já passou. Deus é maior", diz trecho da publicação.

Márcio do Boi é cantor, compositor e atua como diretor musical de Arena do Boi Caprichoso.