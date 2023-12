Campo do Tancredão é o novo núcleo do Pelci em Manaus

Manaus/AM - O Campo do Tancredão é anunciado como o mais novo núcleo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), na zona Leste de Manaus, disponibilizando 200 vagas para jovens atletas.O espaço fica localizado no bairro Tancredo Neves e vai beneficiar diretamente o esporte de base da região.

Meninos e meninas, com idade entre 8 e 17 anos, poderão se matricular para desenvolver a modalidade do futebol de campo. Na cerimônia de lançamento do núcleo foram distribuídos equipamentos esportivos, essenciais no desenvolvimento da modalidade, como bolas de futebol, par de rede de futebol, cones comuns, cones chineses, jogo de cartão, escadas de agilidade, apitos e uniformes padronizados.

O Pelci é o maior programa socioesportivo do Brasil, com mais de 15 mil atletas matriculados em diversas modalidades esportivas, o programa conta com 62 núcleos, sendo 35 na capital e 27 no interior, alcançando municípios como Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Para participar

As atividades realizadas no Campo do Tancredão ocorrem de segunda a quinta-feira, de 17h às 20h. Para os interessados em matricular seus dependentes, será necessário comparecer no local dos treinos com uma cópia de RG, aluno e responsável, uma cópia do CPF, aluno e responsável, uma declaração escolar, uma foto 3×4 e uma cópia do comprovante de residência.