Campanha de negociação de dívidas inicia nesta segunda em Manaus

Todos os canais de atendimento virtual funcionam 24 horas por dia. Quem preferir, pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center. Um colaborador, devidamente identificado e com os itens de segurança, vai até a casa do cliente e realiza a negociação.

Manaus/AM - Moradores de Manaus que estão com débitos nas contas de água terão, a partir desta segunda-feira (24), uma oportunidade de negociar suas pendências em condições exclusivas. A concessionária Águas de Manaus inicia uma nova edição da campanha “Zera Dívida”. Os interessados vão contar com facilidades como descontos e parcelamento flexível. A campanha vai até o dia 28 de maio.

