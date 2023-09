Campanha beneficente arrecada recursos para crianças carentes em Manaus

Manaus/AM - O Dia das Crianças está chegando e o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco, mais conhecido como Nacer, está preparando uma festa especial para celebrar a data, no dia 12 de outubro, intitulada “Safari Amazônico”, para mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade social.

Para isso, a instituição está realizando uma campanha beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para alugar brinquedos infláveis, decoração especial e pagar o buffet da festa.

As pessoas podem doar qualquer quantidade ou os alimentos como itens para cachorro quente (kikão), hambúrgueres, batata frita, pizza, pastel, picolé, pipoca e sacos de doces, como pirulito, amendoim, marshmallow e chocolate, entre outros.

Nas redes sociais do Nacer, @instnacer, que já possui mais de oito anos de atuação, é possível conferir todos os valores para alugar os brinquedos e a decoração, e para comprar os itens do buffet. A entrega dos alimentos pode ser realizada na sede da instituição, localizada na Rua Iracy Albuquerque, n° 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez - Zona Centro-Sul de Manaus. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda-feira a sábado.

Cleslley Rodrigues, diretor da instituição, frisa que todos os alimentos serão destinados para a alimentação das crianças na festa. “Muitas crianças e adolescentes acolhidos pelo Nacer têm histórias desafiadoras, e todos os dias que passam se transformam em vitórias. Além deles, a nossa instituição promove muitos projetos sociais voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, nossa equipe está engajada em proporcionar uma linda festa com muito carinho e amor para todos. O evento será realizado no Sítio da Vó Ulda, localizado na rodovia AM-010 e que é um espaço de acolhimento, sob comando do Nacer”, destaca.

Para doações financeiras via PIX, a instituição disponibiliza o e-mail [email protected]. O dinheiro arrecadado será utilizado para compra de itens da decoração da festa e do aluguel dos brinquedos infláveis: futebol de sabão, Everest e radical slide.

“Contamos com a sua solidariedade para realizarmos uma festa inesquecível e fazermos nossas crianças e adolescentes sorrirem. Esse evento no Dia das Crianças já é uma tradição de todos os anos e sempre tem mais crianças participando. Dessa vez, a expectativa é atender mais de 200 crianças”, complementa Cleslley. Mais informações são obtidas através do WhatsApp, (92) 98428-7454, e pelo site: nacer.org.br.