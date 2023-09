Bares com ligações de energia clandestinas e sem licença sanitária são multados em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) autuou quatro estabelecimentos por não terem ou estarem com os documentos de Auto de Vistoria (AVCB) ou Auto de Conformidade de Processo Simplificado (ACPS) vencidos. Em um deles, localizado na rua Rio Dimiti, no bairro São Jose Operário, a Visa Manaus lavrou auto de infração por não ter licença sanitária para a manipulação e venda de alimentos e bebidas. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizou orientações durante a ação integrada.

Quatro locais alvo dos órgãos de fiscalização, todos localizados na rua Jonathas Pedrosa, no centro, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. Agentes da Amazonas Energia flagraram os estabelecimentos com ligações clandestinas a partir da rede de distribuição.

